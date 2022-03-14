Van Büyükşehir Belediyesinden İskele sahiline yeni park

Van Gölü için hayati önem taşıyan arıtma tesisinin devreye girmesi, sahil şeridinde yapılan dip çamuru temizliği bölgede yeni projelerin de önünü açtı. Daha yeşil, daha modern bir kent için birçok yeniliği kentle buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, İskele Mahallesi'nde 29 bin metrekarelik yeni bir parkın daha yapımının startını verdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Yaşar Kemal Parkı bitişiğindeki alanda yapımına başlanan parkta birçok yeniliğe imza atılacak. 29 bin metrekarelik alanda 70 araçlık otopark, gemi konseptli kafe, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuş yuvaları, oturma alanları ve anfi tiyatro yer alacak.

Alan içerisinde yer alan 5 bin metrekarelik sazlık alan ise korunup biyolojik gölet olarak parka renk katacak. Yeni proje kapsamında Yaşar Kemal Parkı da baştan aşağı yenilenecek. Sahil ve kumsalda olduğu gibi temizlenip vatandaşın hizmetine açılacak.

Parkın yapımı için çalışmalara başladıklarını belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, “İskele sahil şeridi gölün kent merkeziyle buluştuğu en yakın alanlardan biri. Buraya ulaşım çok rahat ve manzarası da çok güzel bir bölge. Ama buralar yıllardır atıl durumda bırakılmıştı. Arıtma tesisinin devreye girmesi, gölde yapılan dip çamuru temizliği buraların cazibesini yeniden artırdı. Bizde hemen Yaşar Kemal Parkı bitişindeki alanda biyolojik göletli göl manzaralı bir parkın yapımına başladık. Projemiz çok farklı ve modern. Parkımız bitince çok güzel olacak. Vatandaşlarımız hem burada dinlenip hem de Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izleyebilecek” dedi.