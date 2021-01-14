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Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara seminer

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik “pandemi sürecinde aile içi sağlıklı iletişim” konulu seminer verildi.


Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınlara yönelik seminer düzenledi. Kadın ve Aile Merkezinde Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan tarafından verilen seminere pandemi kuralları çerçevesinde kadınlar büyük ilgi gösterdi. Tezcan, tarafından katılımcı kadınlara pandemi sürecini fırsata çevirme, bu dönemde güzel alışkanlıklar edinme, aile yakınlığı, etkin dinlemenin önemi, aile bireylerine yuva sıcaklığını hissettirmek ve çocuklarda özgüven gibi konular hakkında bilgiler verildi.


Soru-cevap şeklinde yaklaşık 2 saat süren program, kadınlar için oldukça verimli geçti.

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