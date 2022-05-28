Van Büyükşehir Belediyesi'nden kardeşlik konseri

Van Büyükşehir Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 104'üncü bağımsızlık günü dolayısıyla konser düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü' dolayısıyla bir konser düzenledi. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyevin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurtuluş günü konseri, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının söylenmesiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyevin, “Büyükşehir Belediyesine ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü iki kardeş ülkeye de hayırlı olsun. Türkiye ile birlikte kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Bakü Üniversitesi Akademisyenlerinden Doç. Dr. Arzu Memmedovayı Azerbaycan Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi verdi. Yapılan konuşmaların ardından Azerbaycanlı sanatçılar bir birinden güzel Türkiye ve Azerbaycan ezgilerini seslendirdi. Söylenen şarkılar izleyenler tarafından büyük beğeni toplarken konser sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyevin, Vali Dr. Ozan Balcı'ya günün anlam ve önemine dair plaket takdim etti.