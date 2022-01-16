Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele seferberliği

250 araç ve 650 personelle kar mücadelesi yapan ekipler, yoğun kar ve tipinden dolayı mahalle yollarını bir kaç defa açmak zorunda kalıyorlar.

Van'da gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırımlarda da temizlik çalışması başlatan ekipler, kırsalda ise yol açma ve acil vakalara müdahale etti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, kar yağışına rağmen küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çift vardiya halinde görev yapan ekipler, şehir merkezinde de yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını hızlandırırken, ana caddelerdeki kar temizleme çalışmasına kar toplama aracı ve 10'larca araç görev alıyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini de alan karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi'nde yangın ihbarı için giden itfaiye ekipleri başta olmak üzere Özalp Çamurlu Mahallesi 112 sağlık ekipleri, Özalp-Muradiye karayolunda mahsur kalan 2 vatandaş ve Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde mahsur kalan 3 aracı kurtardı.

Yoğun kar yağışı ve tipi yeni açılan mahalle ve mezra yollarının büyük çoğunluğunu tekrar ulaşıma kapatırken, kent genelinde 335 mahalle ve bu mahallerde bağlı 367 mezra yolunun açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.