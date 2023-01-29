Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele seferberliği

300 araç ve 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler, gece boyu küreme-tuzlama yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırım temizleme ve kapalı mahalle yollarını açmak için ise yoğun mesai harcıyor.

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak tüm tedbirlerini önceden alan Van Büyükşehir Belediyesi, dünden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışına karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen ekipler, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için var gücüyle çalışıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda çift vardiya halinde çalışan ekipler, şehir merkezinde yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını hızlandırırken, ana caddelerdeki kar temizleme çalışması ise Amkodor (Kar Toplama Aracı) ve 10'larca iş makinası görev alıyor. Kar temizleme çalışmalarının aksamaması için vatandaşların özellikle ana arterlere gelişi güzel park yapmaması ve zorunlu haller dışında toplu taşıma tercih etmesi önem arz ediyor.

Ayrıca kırsalda da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesarayda 19 mahalle ve 53 mezra, Başkalede 6 mahalle ve 9 mezra, Çaldıranda 32 mahalle ve 3 mezra, Çatakta 25 mahalle ve 40 mezra, Gevaşta 3 mahalle, Gürpınarda 20 mahalle ve 33 mezra, Muradiyede 15 mahalle ve 2 mezra, Özalpte 18 mahalle ve 13 mezra, Sarayda 14 mahalle ve 2 mezra ve Tuşbada 13 mahalle ve 5 mezra olmak üzere 10 ilçede 185 mahalle ve 160 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde sürerken, şehir genelinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.