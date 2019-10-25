Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Kent Kütüphanesi' için çalışma

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında, Van'ın açılan yeni bir müzesinin olduğunu ifade etmiş ve Kent Müzesi olarak planlanan endüstri meslek lisesi binasının ise halk kütüphanesine dönüştürülmesi kararını vermişti. Kararın ardından Vali Bilmez'in talimatları doğrultusunda Endüstri Meslek Lisesinde güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Yapımını Van Büyükşehir Belediyesi, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) birlikte yürüteceği binanın iç dizaynı da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak.

Güçlendirme ve iç restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü binada incelemelerde bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kıran, yapılan çalışmalarla ilgili inşaat yetkililerinden bilgi aldı. Bina güçlendirmesinin yılsonuna kadar bitirileceğini ifade eden Kıran, çalışmalar sonrasında kentin güzel bir kütüphaneye kavuşacağını kaydetti.