Van Büyükşehir Belediyesinden kitap dağıtımı

Eğitimde kalitenin artırılması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte okul ve hastanelerde ücretsiz kitap dağıtıyor. Sosyal Gelişim Projesi kapsamında Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, okulun konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir, kitap okumanın önemi hakkında öğrencilere bilgiler vererek, kitap okumayı birer alışkanlık haline getirmelerini istedi.

Konuşmanın ardından öğretmen ve öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitap setlerinden hediye edildi.

Okul ziyaretinin ardından Demir ve Tepe, özel bir hastaneye giderek doktorlara da Honore de Balzac'ın Köy Hekimi kitabından verdi.