Van Büyükşehir Belediyesinden kurbanlıklar için bilgilendirme

Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinden getirilen kurbanlıklar İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı. Hayvan pazarında oluşan yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimler de pazarda hayvan sahipleri ve kurbanlık alan vatandaşlara zoonoz hastalığı, küpe nakil belgesi ve kurban kesiminde uyulması gereken konular hakkında çeşitli bilgiler vererek broşür dağıttı.

Belediyeye bağlı mezbahanelerde de dağıtılan broşürlerde hayvan kesimi sırasında uyulacak kurallar, kesim sonrası yapılacaklar ve hijyen konularına dikkat çekildi.

Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciş, Gevaş, Başkale, Özalp, Muradiye ve Çatak mezbahanelerinde çalışan kasaplara da halk sağlığını korumak amacıyla ilçe sağlık müdürlükleri ekiplerince tetanos aşısı yapıldı.