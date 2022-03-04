Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Madde Bağımlılığı' semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Madde Bağımlılığı' ile ilgili seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıklarının ortak organizasyonunda ‘Madde Bağımlılığı' konulu bir seminer gerçekleştirildi. Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi ile Yeşilay Van Şubesi, Hayatın Renkleri Solmasın Derneği yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Yaşamayı Seç' sloganı ile düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “1 ile 7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle ortak bir çalışma ile seminer düzenledik. Hepimiz biliyoruz ki aile toplumun temel taşıdır. Madde bağımlığı aileleri ve toplumu yıkan kötü bir etkendir. Bizlerde madde bağımlığı için böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel gençlerimizi Rabbim bu tür bağımlılıklardan uzak kılsın” dedi.

“Gençlere sahip çıkmamız gerekiyor”

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte böyle bir seminer düzenlediklerini dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “Gençlerimizi bu tür bağımlıklardan korunmamız gerekiyor. Madde bağımlığı kötü bir şey. Gençliğimiz bizim teminatımız. Bir toplum ve birey olarak gençlere sahip çıkmamız gerekiyor. Seminere katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyada birçok madde bağımlılığı çeşidi olduğunu söyleyen Yeşilay Van Şubesinden Rehber Öğretmen Hümeyra Öztürk ise “Burada bizim konumuz madde bağımlılığı. Bugün burada size madde bağımlılığı ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağım. Gençlerin ve aile bireylerin bağımlı maddelerden uzaklaşması gerekiyor. Bizleri burada aileler ve gençler ile bir araya getiren Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

Hayatın Renkleri Solmasın Derneğinden Sosyolog Osman Turgut ise “Sevgili gençler, geleceğin teminatı sizlersiniz. Madde bağımlılığı önünde hep beraber durmamız lazım. Bu konunun üstesinden geleceğiz. Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu seminer için kendilerini takdir ediyorum” diye konuştu.

Kısa film gösterisi ile devam eden seminer, soru-cevap kısmıyla son bulurken katılımcılara ikramlarda bulunuldu.