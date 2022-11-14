Van Büyükşehir Belediyesi'nden mahalle ve okullara spor sahası

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, spor altyapısını güçlendirilmesi için birçok yatırımı hayata geçiriyor. Her fırsatta sporun ve sporcunun desteklenmesini dile getiren Vali Ozan Balcı, kentteki okul ve mahallelere spor sahaları kurulması talimatı verdi. Çalışmalarla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 225 okul ile 10 mahalleye çok amaçlı spor sahası yapımına başladı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından okul bahçelerine zemin asfalt üzerine kış şartlarına uygun akrilik kaplama olarak yapılan sahalarda basketbol, voleybol ve minyatür futbol oynanabiliyor.

İlk etapta Süphan, Şabaniye, Hatuniye, Edremit TOKİ, Kevenli TOKİ, Sıhke TOKİ, Bardakçı, Bostaniçi, Halilağa ve Kalecik mahallelerine semt sahası yapıldı. Çalışmaların 2023 yılı içerisinde kırsal ilçelerde devam edeceği belirtildi.