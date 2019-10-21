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Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Van Büyükşehir Belediyesi, haftanın belirli günlerinde otobüslerle Eskişehir ve Akköprü mezarlığına ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak adına yeni bir hizmeti devreye sokuyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından her hafta perşembe ve cuma günleri belirlenen saatlerde Akköprü ve Eskişehir mezarlığındaki ebediyete intikal etmiş yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşları, mezarlıklara ücretsiz olarak ulaştıracak. Belediyeye ait otobüsler perşembe günü her iki mezarlığa saat 15.00'da hareket edecek, dönüş saati ise 16.30 şeklinde olacak. Cuma günü yine iki mezarlığa saat 10.00'da hareket edecek ve saat 11.30'da ise tekrar kalkış noktasına geri dönüş yapacak.


Otobüsler, Eskişehir Mezarlığına Kazım Karabekir Caddesi Şişli Öğretmenevinden, Akköprü Mezarlığına ise İskele Caddesi üzerindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün önünden kalkacak.

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