Van Büyükşehir Belediyesinden modern tesis

İpekyolu ilçesi Vali Mithat bey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsleri hareket noktası, modern görünüme kavuşturuldu. Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla daha öncesinde kullanıma elverişli olmayan yolcu bekleme salonunun yerine, kısa bir süre içerisinde çok kompleksli bina inşa edildi. 60 kişilik bekleme salonuna sahip hareket merkezinde ayrıca kafeterya, bebek emzirme odası, mescit, müdüriyet, engelli lavaboları ile bay-bayan lavaboları yer alıyor.

Daha öncesinde hareket merkezinde bekleyecekleri bir alan olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar ise, ilçelere gidiş-gelişlerde artık bekleme salonlarının kafeteryalarında çay-kahve içerek daha rahat bir şekilde vakit geçirdiklerini belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.