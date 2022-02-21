Van Büyükşehir Belediyesinden ödüllü şiir yarışması

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Van temalı şiir yarışması düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Her yaştan kişinin katılabileceği yarışmaya katılımcılar Van ilinin sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri, kültürel mirası, gelenek ve göreneklerini anlatan şiirlerle 25 Mart 2022 tarihine kadar katılabilecek. Yarışmaya başvuru yapanlar, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'na uygun şekilde, Word veya PDF formatında hazırlayıp dijital ortamda www.yarisma.van.bel.tr sistemine kayıt olunarak yükleyeceklerdir. Sadece online başvuruların kabul edileceği yarışmada, elden başvuru yapılmayacaktır. Seçici kurul değerlendirmeleri online olarak bağımsız bir şekilde yapılacaktır. Seçici kurul üyelerinin 100 üzerinden puanlamalarının aritmetik ortalaması şeklinde otomatik sıralanacaktır. Sonuçlar www.yarisma.van.bel.tr adresi, www.van.bel.tr resmi sayfası ve sosyal medya sayfalarından 30 Mart 2022 tarihinde duyurulacaktır. Yarışmada 1'inciye tam altın, 2'inciye yarım altın, 3'üncüye çeyrek altın ve 2 mansiyon esere ise gram altın hediye edilecektir. Yarışmaya katılım gösteren eserler kitaplaştırılarak (e-kitap) Van Büyükşehir Belediyesinin arşivine eklenecek ve erişime açılacaktır” denildi.