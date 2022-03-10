İhlas Haber Ajansı

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Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çevre eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi, çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesi için okullarda eğitim çalışmalarına başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevreci projelerin yanı sıra çevre konusunda daha bilinçli nesillerin yetiştirilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca İpekyolu ilçesinde bulunan Vankulu İlkokulu öğrencilerine çevre bilinci, sıfır atık, iklim değişikliği ve dünyaya etkileri konularında eğitim verildi. Yaklaşık 450 öğrenciye verilen eğitim sonrası çocuklara bilinçlendirme amaçlı geri dönüşümden üretilen boyama kitapları, boya kalemi seti ve tohumlu kalemler hediye edildi.


Çocuklarda çevre bilinci oluşturulması hedeflenen eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

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