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Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere etüt hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, pandemi kuralları nedeniyle ders çalışma imkanı bulamayan gençlere etüt merkezi ve dersliklerinin kapılarını açtı.


Korona virüs salgınından ötürü ara verilen örgün eğitimin tekrar başlamasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi de üniversiteye geçiş sınavları için hazırlanan gençler için eğitim merkezlerini tekrar açtı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan etüt merkezleri, evinde ders çalışma imkanı ve interneti olmayan gençlere hizmet veriyor.


Pandemi kuralları çerçevesinde Hacıbekir Kültür Merkezinde dizayn edilen sınıflarda ders çalışan öğrencilere aynı zamanda rehberlik hizmeti de veriliyor. Verilen eğitim desteğinden dolayı memnun olduklarını belirten öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

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