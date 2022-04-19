Van Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere ‘diyabet' semineri

Van'da ilkokul öğretmenlerine yönelik ‘Tip-1 Diyabet' seminerleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlüklerinin işbirliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen ‘Tip-1 Diyabet' seminerlerinin üçüncüsü gerçekleştirildi. İpekyolu ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Tuşba ilçesinde görev yapan öğretmenler ve diyabetli çocukların aileleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, diyabet seminerlerin belirli periyotlarla devam edeceklerini dile getirdi.

Eğitim semineri, Doktor İrfan Gündoğan ‘Çocuklarda Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı', Diyetisyen Zeynep Karakuş ‘Okulda Sağlıklı Beslenme ve Diyabetle Yaşam' ve Uzman Psikolog Esra Öcal'ın ‘Okulda Diyabet Bakımı ve Ruhsal Destek' konularında yaptıkları sunumlarla sürdü.