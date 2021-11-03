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Van Büyükşehir Belediyesinden okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim-öğretim kurumlarının kantinlerinde denetim yaptı.


Van Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak ve okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerin önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Daire Başkan Vekili Sebahattin Ergenç, gıda mühendisleri eşliğinde okul kantinlerini denetledi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmeleri uyaran belediye ekipleri, cezai işlem uyguladı.


Denetimlerde ayrıca maske, eldiven ve bone kullanımı ile üretimde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi.

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