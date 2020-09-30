Van Büyükşehir Belediyesinden pet shop işletmecilerine sertifikalı eğitim

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde eğitim seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki pet shop işletmecilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren eğitim seminerinin ardından katılımcılara sertifika verildi. 16 pet shop işletmecisinin katıldığı seminerin birinci gününde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (Van-YYÜ) Dr. Cemal Buğday, hayvanların korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, hayvan ekolojisi ve hayvan davranışları ile ilgili eğitim verirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Büşra Gümüş ise hayvan satışı, barınma, eğitim yerlerinin açılışı, ruhsatlandırılması ve denetleme yönetmeliğini anlattı.

Eğitimlerin ikinci ve son günlerinde ise Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer; hayvan bakımı ve beslenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Maruf Arslan ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin CİTES sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgiler sundu.

Eğitim seminerinin ardından katılımcılara sertifikalarını veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kentte daha bilinçli bir pet shop işletmeciliği hedeflediklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.