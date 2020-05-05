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Van Büyükşehir Belediyesinden sakatatçı esnafına maske

Van Büyükşehir Belediyesi, sakatatçı esnafına maske dağıttı.


Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, hijyen kuralları gereği Sakatatçılar Çarşısında bulunan esnafa maske temininde bulundu. Maskesiz alışveriş yapan vatandaşlara maske veren zabıta ekipleri, maskesiz dolaşılmaması hususunda uyarılarda bulundu.


Toplum sağlığı için yürütülen uygulamadan yararlanan esnaf ise memnuniyetlerini dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

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