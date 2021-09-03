Van Büyükşehir Belediyesinden sebze ve meyve denetimi

Vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesi, kayıtlı esnafın da haksız kazanç karşısında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sürdürüyor. İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı Sebze ve Meyve Halleri Şube Müdürlüğü personelinden oluşan hal denetim ekipleri, kentin giriş-çıkışında uygulama noktaları oluşturdu. Geceli gündüzlü denetimlerini sürdüren ekipler, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle hal kayıt sisteminde bildirimi yapılmayan sebze ve meyvenin kente girişine izin vermiyor.

Yapılan denetimler kayıtlı esnaf ve vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanırken, denetimlerin artırılarak devam edeceği yetkililer tarafından kaydedildi.