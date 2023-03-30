Van Büyükşehir Belediyesinden "Sıfır Atık Günü" etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler kararıyla bu yıl ilk kez dünya genelinde kutlanmaya başlanan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" nedeniyle okullarda öğrencilere bilgilendirmeler yaptı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Muradiye, Özalp, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar ve Çatak belediyeleri ile birlikte lise ve ilköğretim okullarında geri dönüşüm ve sıfır atık konularında çeşitli eğitimler verdi. Eğitimlerde; öğrencilere atık oluşturmama, mümkün olan en az atığı çıkarma, atık geri dönüşümü ve ileri dönüşümü hakkında bilgi verilirken, atıktan enerji ve malzemeye geri kazanımı, geri dönüşümün önemi ve geri dönüşümün doğaya sağladığı katkılar da anlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çevre temalı tişört ve tamamı geri dönüşümden elde edilen kırtasiye malzemeleri de hediye etti.