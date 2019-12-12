Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi

Van Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği ‘Sanat ve Şiir İklimi' etkinliğinde yazar ve şairler sundukları dinletiyle davetlileri adeta büyüledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin Hacıbekir Mahallesi'ndeki Kültür Merkezinde müzik ve şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe; şair, ozan, aşık ve ses sanatçıları ile çok sayıda mahalleli katıldı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından şairler İlayda İl, Orhan Demirtaş, Müştehir Karakaya, Mehmet Fatih Yılmaz ve Erkan Eryiğit şiirlerini okurken, ses sanatçıları Tayyip Ölmez, Refik Kahraman, Kerim Kaplan, Muhammed Demirtaş ve Furkan Yökcül ise birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Zaman zaman duygulu anlar yaşayan katılımcılar, şarkı ve şiirleri video kameraya çekerek keyifli anlar yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Sanat ve Şiir İklimi' etkinliklerinin 15 günde bir halka açık bir şekilde düzenleneceği bildirildi.