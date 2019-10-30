Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; Tuşba, Başkale, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde stabilize yol, reglaj ve menfez çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında Tuşba ilçesi Esenpınar, Halkalı yolu, Gevaş ilçesi Göründü, İnköy, Altınsaç grup yolu, Başkale ilçesi Uğurlu, Yüksel, Şahintepe grup yolu ile Yukarı Durak Mahalle yolu, Çatak ilçesi Dokuzdam Mahalle yolunda iyileştirme stabilize ve reglaj çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Bahçesaray ilçesi Elmayaka Mahallesi Cuma Mezrası ile Yaylakonak Mahalle yollarında sel taşını bölgelerinde menfez çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların zamanında tamamlandığını ifade eden mahalle sakinleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.