Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi havaların ısınması ile birlikte kırsaldaki yol çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığınca belediyenin öz kaynaklarıyla 11 ilçedeki 30 mahalle ve bağlı mezralarda stabilize yol çalışması yapılıyor. Sezonun başlaması ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Karagündüz, Aşağı Güneyce ve Gövelek mahalleleri, Gürpınar ilçesi Sakalar, Yoldüştü, Oğuldamı, Beşbudak, Elaçmaz, Bölmeçalı ve Akdoğu mahalleri, Çaldıran ilçesi Koçovası, Altıyol mahalleri, Özalp ilçesi Yukarı Mollahasan Mahallesi, Çatak ilçesi Sırmalı, Dokuzdam, Övecek mahalleleri, Tuşba ilçesi Ayanıs Mahalle yolu ve üniversite kampüs alanı, Bahçesaray ilçesi Cevizli, Belen ve Aktaş mahalleleri, Gevaş ilçesi Töreli, Anaköy, Daldere grup mahalle yolu, Saray ilçesi Kargalı ve Çakmak mahalleleri, Başkale ilçesi Sallıdere, Mahmutabat grup yolu, Esenyamaç grup yolu dere yatağı mevkii ile Erciş ilçesi Karatavuk, Karlıyayla grup yollarında stabilize yol, reglaj, yol iyileştirme ve dolgu çalışmaları yapıyor.