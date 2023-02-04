Van Büyükşehir Belediyesinden Süphan Dağı eteklerinde zorlu kar mesaisi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Van'da da aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 5 bin 507 kilometrelik yol ağını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinin sınırında bulunan Erciş'e bağlı Ortayayla Grup Mahalle yolunun ulaşıma açılması için olağanüstü bir çalışma yapılıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 11 yerleşim yeri yolundaki çalışma, 1 Savurma, 1 Loder, 1 Greyder ve 5 personelle yürütülüyor.

“Kırsalda 7/24 çalışıyoruz”

Süphan Dağı eteklerinde drone ile görüntülenen karla mücadele çalışmalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tüm olumsuzluklara rağmen yolları açık tutmak için var güçleriyle çalışan ekipler, grup yolundaki en son mahalle olan Şerefli Mahalle yolunu da ulaşıma açtı. Zorlu bir coğrafyada çalıştıklarını ifade eden kar Savurma operatörü İkbal Duman, “Süphan Dağı eteklerinde karla mücadele ediyoruz. Bu bölgeye çok kar yağıyor. Şuan Ortayayla Grup Yolu Şerefli Mahallesi'nde çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yolunu açmak için 7/24 çalışıyoruz. Mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelini yapıyoruz” dedi.

“Erciş ilçesinin son mahallesiyiz”

Özverili çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerine teşekkür eden, Erciş ilçesi Şerefli Mahalle Muhtarı Seracettin İşler ise mahallelerinin Süphan Dağı'na yakın olduğunu belirterek, “Süphan Dağı ile eş değer iklim şartlarına sahip olan mahallemiz Adilcevaz ve Patnos ilçelerinin sınırında bulunuyor. Erciş ilçesinin son mahallesiyiz. Rakım farkından dolayı kışın buraya çok kar yağıyor. Bu yüzden de yollarımız sık sık kapanıyor. Büyükşehir Belediyemiz kar yağar yağmaz yolumuzu hemen açıyor. Kış aylarına yolların kapanması konusunda her hangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mahallem emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.