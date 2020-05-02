Van büyükşehir belediyesinden tarıma büyük destek

Van'da ağır geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerdeki çalışmalarına hız verdi. Çiftçilere destek amacıyla Tarımsal İşler Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri çiftçilerin arazi sulamasında kullanacağı suyun sağlandığı göletler, kanallar, arazi yolları ve bentlerde bakım-onarım çalışması yaptı. Kanallar, göletler suyun akış yönüne doğru titizlikle temizlenirken taşkın sularının yıkıp bozduğu geçiş noktalarına ise koruge boru döşendi. Çalışmalardan memnuniyet duyan çiftçiler Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.