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Van Büyükşehir Belediyesinden tarımsal hizmet atağı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal hizmet atağı, Kurban Bayramı süresince devam etti.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla bahar aylarından itibaren kent genelinde başlatılan tarım hizmetleri aralıksız devam ediyor. Van ve 13 ilçede yeni sulama kanalları, göletler, arazi sulama sistemleri, hayvan içme suyunda kullanılan sıvatların kurulumu ve yeni arazi yollarını açan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 4 günlük Kurban Bayramı süresince de çiftçilerin en üst verimi alması adına hizmetlerini sürdürdü.


Yapılan hizmetler kapsamında son olarak Başkale ilçesi Savaş köyünde çiftçilerin arazi sulamada kullanacağı yeni sulama kanalı yapılırken, Bahçesaray Han Yaylası'na da arazi yolu açılarak ulaşım sağlandı.

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