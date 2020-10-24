Van Büyükşehir Belediyesinden tiyatro kursu

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla 2020-2021 eğitim dönemi kurs kayıtları başlatıldı. Her yıl yüzlerce genç ve çocuğa ücretsiz eğitim veren Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kursları korona virüs tedbirleri kapsamında ve sosyal mesafe kuralına uyarak yapacak. Kursların; Hacıbekir Kültür Merkezinde usta öğreticiler tarafından hafta içi her gün verileceğini ifade edilirken, tiyatro kursu kayıtlarının, kimlik fotokopileriyle birlikte şahsi olarak yapılacağı belirtildi.