Van Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz KPSS hazırlık kursu

Kentin eğitim kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için yıl boyunca yaklaşık bin öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu veren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Bu çerçevede Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ortaöğretim ve önlisans mezunlarına yönelik KPSS kursu açtı. Alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere ücretsiz verilecek KPSS kursu kayıtları 19 Haziran 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Kursa katılmak isteyenler Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağında bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkez'inde kayıt yaptırabilecekler. Alınan kayıtların ardından yüz yüze eğitimler 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olup, eğitimler haftanın dört günü sabah 08:00 ile 12:30 saatleri arasında olacak.