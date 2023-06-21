Van Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz yaz spor okulları

Van Büyükşehir Belediyenden yapılan açıklamada, 8-16 yaş arası çocuk ve gençlere yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkânı sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Geçtiğimiz yıl düzenlediği yaz spor okullarıyla bin 200 öğrenciye dokunan Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 'Siz de Başarabilirsiniz' sloganı ile futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, dağcılık, judo ve tekvando olmak üzere 8 farklı branşta eğitime başlayacak. Sınırlı sayıda katılımcının alınacağı yaz spor okullarına tüm branşlarda kız ve erkek sporcuların tamamı ücretsiz başvurabilecek. Kurslara, 2-9 Temmuz tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan halkla ilişkiler biriminden kayıt formu doldurularak başvuru yapılabilecek. Kurs süresince sporculara ücretsiz ulaşım ve malzeme temininde bulunacak olan yaz spor okullarında, bu yıl da yetenek taramaları gerçekleşen ve taramalar sonucunda seçilen sporculara Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam ettirilecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın sporda altyapıya verdiği öneme binaen organize edilen yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrenciler futbol için 0505 723 91 49, voleybol için 0531 797 00 70, basketbol için 0553 483 03 52, hentbol için 0554 155 65 23, atletizm için 0538 515 93 40, dağcılık için 0507 377 33 73, judo için 0506 657 07 57, tekvando için de 0530 347 34 85 numaralı telefonları arayarak bilgi edinebilirler” denildi.