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Van Büyükşehir Belediyesinden yeme içme sektörüne sıkı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.


Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini 7/24 sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde çorba-paça salonları başta olmak üzere yeme içme sektöründe faaliyet yürüten işletmeleri tek tek gezerek hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde gramaj eksiği olan, hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmelere cezai işlem uygulandı. Ayrıca fırınları da denetleyen ekipler, esnafı kurallara uyma konusunda uyardı.


Ekipler ayrıca 153 Zabıta şikayet hattına gelen şikayetleri de değerlendirerek, denetimlerini sürdürecek.

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