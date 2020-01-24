Van Büyükşehir Belediyesinden yoğur kar mesaisi

Van merkez ve tüm kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık bin personel ve 200'ü aşkın araçla gece boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan belediye ekipleri, sabah saatlerinde ise kent merkezinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kaldırım temizliğine başladı.

Cumhuriyet Caddesi'nde ekiplerin çalışmasını izleyen vatandaşlardan Orhan Altun, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Altun, "Yaklaşık 8 yıldır böyle bir kar görmemiştim. Bu sene de beklenen kar şimdi yağdı. İnşallah bereketli olur. Karın yağması ile birlikte görüyorum ki belediye ekipleri de temizlemeye başlamış. Kısa zaman içerisinde de tüm cadde ve sokakları temizleyeceklerine inanıyorum" dedi.

Esnafında çalışmalara eşlik ettiği kaldırım küreme çalışmaları devam ediyor. Cadde de esnaflık yapan Onur İnan da, ekiplerin geceden bu yana çalıştığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekten büyük bir özveri ile çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Geceden bu yana küreme çalışmaları yapılıyordu. Şimdi de caddede kar temizleme çalışması yürütülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Öte yandan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 579 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, kar seviyesi yüksek kesimlerde yer yer 1 metre, kent merkezinde ise yarım metre olarak ölçüldü.