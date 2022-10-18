Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, tarihi Van Kalesi'nin güney kısmından geçen 2 kilometrelik Eski Kale Yolu'nda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Tamamı belediyenin idari işgücüyle yenilenen yol, sahil yolu ile birleşerek alternatif bir güzergah oluşturacak.

Kentteki yol ağını daha modern bir hale getirmek ve trafik sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, tarihi Van Kalesi'nin güneyinden Van Gölü sahiline alternatif ulaşım sağlayacak olan Eski Kale Yolu'nu sil baştan yeniledi. Yol Yapım Balkım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca altyapısı hazırlanarak asfaltı serilen yol, Atatürk Kültür Parkı'ndan başlayarak Fidanlık Sahil Yoluna kadar uzanıyor. Hatuniye Caddesi'nin devamı niteliğindeki Eski Kale Yolu, sahil yolu ile birleşerek Edremit ve Tuşba ilçelerine ulaşım sağlıyor.

Çalışma ile eski Van Şehri, Van Kalesi, Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi Camii gibi tarihi mekânlar ile Van Gölü sahilline de ulaşımı kolaylaşacak.

Eski Kale Yolu'nu da hak ettiği değere kavuşturacak olan yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta genişletme, yarma ve dolgu çalışmaları tamamlanırken, sıcak asfalt seriminde ise sona gelindi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun araç trafiğine açılacağı belirtildi.