Van Büyükşehir Belediyesinden yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte 13 ilçedeki kırsal mahalle yollarında başlattığı stabilize yol, arazi yolu, reglaj, iyileştirme ve altyapı çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca, belediyenin idari işgücüyle yürütülen çalışmaların bir kısmı tamamlanırken, 10'larca noktada ise ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor.

Bu çerçevede Gürpınar ilçesi Hoşap, Yoldüştü, Dağseven ve Dikbıyık mahalleleri, Başkale ilçesi Açıkağıl Mahallesi, Gevaş ilçesi Anaköy Mahallesi, Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi, Bahçesaray ilçesi İmamlı, Sırmalı ve Özbeyli mahalleleri, Çatak ilçesi Görentaş, Toyga ve Altındere mahalleleri, Özalp ilçesi Savatlı ve Boğazkesen mahalleleri, Saray ilçesi İslamköy Mahallesi, Erciş ilçesi Gülderen, Söğütlü Topraklı ve Kozluca mahalleleri ile Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada çalışmalar sürüyor.

Ayrıca ekipler; Sahil Yolu, Edremit Elmalık Yolu ve kentin farklı noktalarında yol yapım bakım onarım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.