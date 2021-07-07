Van Büyükşehir Belediyesinden ‘yol üstü parkomat uygulaması' açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin 08/03/2021 tarih ve 2019/576 Esas - 2021/358 sayılı kararı ile iptaline karar verilen idari işlemin, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ihaleye edilen ve halen yürürlükte olan yol üstü otopark ihalesini (parkomat uygulaması) kapsadığı yönünde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş olması nedeni ile kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Şöyle ki; Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin 08/03/2021 tarih ve 2019/576 Esas - 2021/358 sayılı kararı ile iptaline hükmedilen idari işlem; 2016 yılında ihalesi yapılan ve sona eren yol üstü otopark ihalesine (parkomat uygulaması) ilişkin olup, iptal gerekçesi ise Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin 08/03/2021 tarih ve 2019/576 Esas - 2021/358 sayılı kararında ‘ kararın alınmasından önce ücretli otopark uygulaması getirilen alanlarda çalışma yapılmadığı, trafik düzeni ve trafik güvenliği, yol genişliği yönünden detaylı bir araştırma yapılmak suretiyle kapsamlı bir proje/rapor hazırlanmadığı, ücretli otopark uygulaması yapılacak sekiz bölgenin hangi kriterlere göre belirlendiğinin izah edilemediği, daha önceden yapılmış detaylı bir proje çalışmasının bulunmadığı, sunulan bilgi ve belgelerin yeterli olmadığı, belirtilen hususlar gerçekleştirilmeden yapılan bir düzenlemeyle yol olan yerlerde otopark alanlarının oluşturulduğu görülmekle, idari yargı denetime elverişli bir idari işlemin tesis edilmediği...' belirtilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca 5216 sayılı Kanun'un 7/f maddesi çerçevesinde ücretli otopark uygulaması getirilen alanlarda çalışma yapılmış, trafik düzeni ve trafik güvenliği, yol genişliği yönünden detaylı bir araştırma yapılmak suretiyle kapsamlı bir proje/rapor hazırlanmış, ücretli otopark uygulaması yapılan bölgelerin daha önceden yapılan detaylı bir proje çalışması sonucunda belirlenmesi neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yol üstü otopark ihalesi (parkomat uygulaması) yapılarak BEYNER İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30/12/2019 tarihinde yol üstü otopark işletmeciliğine ait hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sebeple, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin 08/03/2021 tarih ve 2019/576 Esas - 2021/358 sayılı kararı ile iptaline karar verilen idari işlemin, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ihale edilen ve halen yürürlükte bulunan yol üstü otopark ihalesini (parkomat uygulaması) kapsamadığı, BEYNER İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30/12/2019 tarihinde akdedilen yol üstü otopark işletmeciliğine ait hizmet alım sözleşmesinin halen devam ettiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.