Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Zafer Bayramı' için anlamlı etkinlik

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Van Gölü'nde sualtında bayrak açma ve Artos Dağı'na tırmanış etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. yılı nedeniyle Van Gölü'ne zafer dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar 15 metre derinlikte dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin yer aldığı bölgede Türk bayrağı açtı.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi personeli ve bir grup dağcı da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 bin 337 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, burada bir mesaj okudu.