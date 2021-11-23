Van Büyükşehir Belediyesinin anı yarışması sonuçları açıklandı

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Öğretmenler Anılarını Paylaşıyor' sloganıyla düzenlediği ödüllü anı yarışması sonuçlandı.

Yaptığı kültürel etkinliklerle her kesime hitap eden Van Büyükşehir Belediyesi, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel anı yarışması düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizesinde yapılan yarışmaya başvurular 10-20 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak yarisma.van.bel.tr adresi üzerinden yapıldı.

Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlamak, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, bir birinden güzel eserler jüri tarafından titizlikle seçildi. Yapılan yarışmada Mete Almalı birinci, Serkan Güçlü ikinci, Mustafa Çalağan ise üçüncü oldu. Mansiyonlarda ise Nuray Kaçan birinci, Ali Erek ikinci ve Seren Duman Nevarlı ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin ise yarın saat 18.00'da Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verileceği belirtildi.