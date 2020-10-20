Van Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışması devam ediyor

Kentin dört bir yanında asfalt ve yol yatırımlarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Uzun Sokak'taki asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca asfalt sökümü yapılarak, altyapı eksiklikleri giderilen 1 kilometrelik sokakta zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt serimi yapıldı. Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmaların birkaç günde tamamlanması planlanıyor. Asfalt seriminin ardından yapılacak çizgi çalışmalarıyla baştan sona yenilenecek olan Uzun Sokak, daha konforlu ve güvenli hale getirilecek.

Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kent genelinde tamamlanan yollardaki çizgi çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesi Meçhul Asker Sokağın sarı-beyaz yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.