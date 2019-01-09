Van Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil hizmeti yüzleri güldürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘hasta nakil' hizmeti ile bakıma muhtaç hastalara büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlar için büyük önem arz eden ulaşım, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz sağlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden böbrek yetmezliği ve diyaliz hastası 64 yaşındaki Ayşe Polat, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce evinden alınarak özel diyaliz merkezine götürüldü. Haftanın 3 günü diyalize girmek için evinden alınan Polat, diyalizin ardından yeniden hasta nakil aracı ile evine götürülüyor.

Diyaliz hastası eşini yıllardır büyük sıkıntılarla diyaliz merkezine ulaştırdığını ifade eden Mehmet Beşir Polat, emeği geçen herkese teşekkür etti. Polat, ‘‘Daha önce çok sıkıntılar yaşıyorduk. Eşimin haftada üç gün diyalize girmesi gerekiyordu. Evden bin bir zorlukla omuzumdan minibüse taşıdığımı biliyorum. Kendisi de bu zorluklardan dolayı çok üzülüyordu. Şimdi günü geçmeden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri evimize gelerek sedye ile ambulansa taşıyorlar. Emeği geçen başta Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Evde bakım hizmeti de devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin, nakillerin yanı sıra yatalak hastalara yönelik evde sağlık hizmetleri de devam ediyor. Sağlık hizmetlerinden hasta ve hasta yakınlarının büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu, ‘‘1 doktor, 3 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyolog, 2 ambulans ve 3 ambulans şoförü ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hastalarımızın tedavisi için haftanın belirli günlerinde evlerine giderek tedavilerini yapıyoruz. Yine bu hastaların hastanelere ulaşımlarında da ambulans desteği sunuyoruz. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, (0432) 222 12 34) numaralı hattı arayarak bize müracaatta bulunabilirler" ifadelerini kullandı.