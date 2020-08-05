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Van Büyükşehir Belediyesinin itfaiyecileri Ağrı Dağı'na tırmanacak

Van Büyükşehir Belediyesinin itfaiyecileri, Erek ve Artos dağlarının ardından 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı’na tırmanacak.

Van Büyükşehir Belediyesinin itfaiyecileri, Erek ve Artos dağlarının ardından 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na tırmanacak.


İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ile Türkiye Milli Dağcılık Federasyonuna bağlı Vadi Doğa Sporları Kulübü, 10 günde 3 zirve etkinliği düzenledi. Etkinliğin ilki 3 bin 204 metre yükseklikte bulunan Erek Dağı'na yapılırken, ikincisi de zorlu bir yolcuğun ardından 3 bin 550 metre yükseklikteki Artos Dağı'na yapıldı. Zirvede İtfaiye Daire Başkanlığına ait flamayı dalgalandıran ekipler, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Etkinliğin son etabı olan Ağrı Dağı tırmanışının ise önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirileceği belirtildi.

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