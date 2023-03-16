Van Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat yayınları yelpazesi genişliyor

Van'ın tarihi ve kültürünü anlatan ‘Evliya Çelebi'nin izinde Van ve Çevresi', ‘Osmanlı Modernleşme sürecinde Van ve Van Belediyesi' ve ‘Anadolu'da Ortaçağ Türk Mimarisinin Sıradışı Bir Örneği Van Ulu Cami' isimli kitaplar Van Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi kentin tarihini ve kültürünü anlatan 3 kitabı daha kültür envanterine kattı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ‘Evliya Çelebi'nin izinde Van ve Çevresi', ‘Osmanlı Modernleşme sürecinde Van ve Van Belediyesi' ve ‘Anadolu'da Ortaçağ Türk Mimarisinin Sıradışı Bir Örneği Van Ulu Cami' kitapları okuyucuları ile buluşturdu. Araştırmacı-yazar Sinan Hakan tarafından hazırlanan “Osmanlı Modernleşme Sürecinde Van ve Van Belediyesi (1847-1915)” belediyenin Osmanlı dönemine ışık tutarken, Prof. Dr. Zeki Taştan editörlüğünde akademisyenler tarafından kaleme alınan “Evliya Çelebi'nin İzinde Van ve Çevresi” kitabı ise tarihteki Van şehrinin izlerini tarih severlerle buluşturuyor.

Gülsen Baş, Erol Uslu, Mesut Gül, Ayşegül Bekmez ve Resul Yelen tarafından derlenen ‘Anadolu'da Ortaçağ Türk Mimarisinin Sıradışı Bir Örneği Van Ulu Cami' kitabında ise eski Van şehri, tarihi Ulu Cami'nin mimari özellikleri, inşa süresi ve süslemesinden bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor. 207 sayfadan oluşan kitapta eski Van şehrinden fotoğraf kareleri ve şehir planı da okuyuculara aktarılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Yayınları bünyesinde basımı gerçekleştirilen kitapların başlıca kütüphane, üniversite, ilgili bölümler ve kurumlara dağıtımına başlandı.