Van Büyükşehir Belediyesinin sanat etkinlikleri devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin "Sanat ve Edebiyat Buluşmaları" devam ediyor.

Van'da kültürel etkinliklerle sanat ve edebiyatı geliştirmeye yönelik projelerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen etkinliklerle de sanatseverlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen sanat ve edebiyat buluşmalarına Vanlı sanatçılar, edebiyatçılar ve şairler katıldı.

Sanatçı Hüsamettin Ergül, âşıklar Mehmet Akçay ve Kazım Gülle'nin Van türküleriyle keyifli anlar yaşanan sanat buluşmasının belirli periyotlar halinde devam edeceği kaydedildi.