Van Büyükşehir Belediyesinin sıvat dağıtımı devam ediyor

Bölgede tarım ve hayvancılık alanında 13 ilçede hizmetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, bölgede meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda büyük ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığı sac sıvatların dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca belirlenen ihtiyaç doğrultusunda 130 sıvat Bahçesaray'a, 130 sıvat da Çatak ilçesine gönderildi.

Sıvatların bölgede hayvan içme suyu ihtiyacını büyük oranda gidereceğini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, dağıtımların devam edeceğini belirtti.