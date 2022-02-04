Van Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı kültür-sanat takvimi yayınlandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hazırlanan kültür sanat takvimiyle her ay Vanlılar için birbirinden farklı etkinlikler düzenleneceği belirtilerek, “Oluşturulan kültür sanat takviminde sergiler, konserler, paneller, tiyatro buluşmaları, söyleşi ve dinletiler, sinema gösterimlerinin yer alacağı birçok kültürel etkinliğin detayları da her ay açıklanıyor. Şubat ayı kültür sanat takvimi kapsamında bu ay içerisinde yetişkin ve çocuklara yönelik 34 program düzenleyecek. Tiyatro gösterileri, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, festivaller, sanat sergileriyle şubat ayında Vanlılar dolu dolu bir ay geçirecek.

Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlara ise şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak” denildi.

Düzenlenecek programlar ise şöyle açıklandı:

“1- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 01.02.2022 / 14:00

2- Şiir İklimi

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 02.02.2022 /13:30

3- Gönülden Gönüle Sohbetler

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 02.02.2022 / 10:00

4- Regaip Kandili Cami Programı

Yer: Yukarı Norşin Cami

Tarih ve Saat: 03.02.2022 / 14:00

5- Şehr-i Vanı Geziyorum Tarihimi Öğreniyorum

Yer: Van Müzesi ve Kale Alanı

Tarih ve Saat : 04.02.2022 /09.00-14.00

6- Dünya Kanser Günü Hasta Ziyaretleri

Yer: -

Tarih ve Saat: 04.02.2022/ -

7- Sınava Hazırlık Öğrencilerine Süreç Yönetimi Programı

Yer: Kadın Aile Merkezi

Tarih ve Saat: 04.02.2022 / 13:00

8- Tiyatro - Fehim Paşa Konağı

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 05.02.2022 / 14:00

9- Sinema

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 06.02.2022 / 14:00

10- Kayak Festivali

Yer: Abalı Kayak Merkezi

Tarih ve Saat: 06.02.2022 / 13:00

11- Kadın Girişimciler ve İstişare Toplantısı

Yer: Kadın Aile Merkezi

Tarih ve Saat: 07.02.2022 / 14:00

12- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 08.02.2022 / 14:00

13- Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 09.02.2022 / 14:00

14- Kanser ve Beslenme İlişkisi Semineri

Yer: Kadın Aile Merkezi

Tarih ve Saat: 10.02.2022 / 14:00

15- Sinema

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 13.02.2022 / 14:00

16- Fotoğraf Safari Yarışması Duyurusu

Yer: -

Tarih ve Saat: 14.02.2022 / -

17- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat:15.02.2022 / 14:00

18- Evlilik Öncesi Eğitim Semineri

Yer: Kadın Aile Merkezi

Tarih ve Saat: 17.02.2022 / 14:00

19- 2 Nisan Van'ın Kurtuluşu Temalı Ulusal Şiir Yarışması İlanı

Yer: -

Tarih ve Saat: 19.02.2022 / -

20- Tiyatro - Ben Feuerbach

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 19.02.2022 / 15:00

21- Grup Yürüyüş

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 19.02.2022 / -

22- Sinema

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saati: 20.02.2022 / 14:00

23- Yürüyüş ve Fotoğrafçılık Etkinliği

Yer: Akdamar Adası

Tarih ve Saat: 20.02.2022 / 10:00

24- Çocuk Sineması

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 22.02.2022 / 14:00

25- Mustafa Armağan Konferansı

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 23.02.2022 / 13:00

26- Çocuk Tiyatrosu - Kayıp Masallar

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat:23.02.2022 / 15:00

27- Ailede Mahremiyet Semineri

Yer: Kadın Aile Merkezi

Tarih ve Saat : 24.02.2022 / 13:00

28- Gençlerle Buluşma

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saati: 25.02.2022 / 15:00

29- Sergi

Yer:

Tarih ve Saat: 26-28.02.2022 / 14:00

30- Sanat ve Edebiyat Buluşmaları

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 26.02.2022 / 14:00

31- Sabah Namazı Programı

Yer: Yukarı Norşin Camii

Tarih ve Saat: 26.02.2022 / 05:40

32- Miraç Kandili Programı

Yer: Yukarı Norşin Cami

Tarih ve Saat: 27.02.2022 / 18:00

33- Sinema

Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 27.02.2022 / 14:00

34- Sanat Musikisi Konseri

Yer: Evliya Çelebi Turizm Uyg. Oteli

Tarih ve Saat: 27.02.2022/ 19:00.”