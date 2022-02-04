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Van Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı kültür-sanat takvimi yayınlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı kültür sanat takvimini açıkladı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hazırlanan kültür sanat takvimiyle her ay Vanlılar için birbirinden farklı etkinlikler düzenleneceği belirtilerek, “Oluşturulan kültür sanat takviminde sergiler, konserler, paneller, tiyatro buluşmaları, söyleşi ve dinletiler, sinema gösterimlerinin yer alacağı birçok kültürel etkinliğin detayları da her ay açıklanıyor. Şubat ayı kültür sanat takvimi kapsamında bu ay içerisinde yetişkin ve çocuklara yönelik 34 program düzenleyecek. Tiyatro gösterileri, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, festivaller, sanat sergileriyle şubat ayında Vanlılar dolu dolu bir ay geçirecek.


Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlara ise şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak” denildi.


Düzenlenecek programlar ise şöyle açıklandı:


“1- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 01.02.2022 / 14:00


2- Şiir İklimi


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 02.02.2022 /13:30


3- Gönülden Gönüle Sohbetler


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 02.02.2022 / 10:00


4- Regaip Kandili Cami Programı


Yer: Yukarı Norşin Cami


Tarih ve Saat: 03.02.2022 / 14:00


5- Şehr-i Vanı Geziyorum Tarihimi Öğreniyorum


Yer: Van Müzesi ve Kale Alanı


Tarih ve Saat : 04.02.2022 /09.00-14.00


6- Dünya Kanser Günü Hasta Ziyaretleri


Yer: -


Tarih ve Saat: 04.02.2022/ -


7- Sınava Hazırlık Öğrencilerine Süreç Yönetimi Programı


Yer: Kadın Aile Merkezi


Tarih ve Saat: 04.02.2022 / 13:00


8- Tiyatro - Fehim Paşa Konağı


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 05.02.2022 / 14:00


9- Sinema


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 06.02.2022 / 14:00


10- Kayak Festivali


Yer: Abalı Kayak Merkezi


Tarih ve Saat: 06.02.2022 / 13:00


11- Kadın Girişimciler ve İstişare Toplantısı


Yer: Kadın Aile Merkezi


Tarih ve Saat: 07.02.2022 / 14:00


12- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 08.02.2022 / 14:00


13- Dünya Sigarayı Bırakma Günü


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 09.02.2022 / 14:00


14- Kanser ve Beslenme İlişkisi Semineri


Yer: Kadın Aile Merkezi


Tarih ve Saat: 10.02.2022 / 14:00


15- Sinema


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 13.02.2022 / 14:00


16- Fotoğraf Safari Yarışması Duyurusu


Yer: -


Tarih ve Saat: 14.02.2022 / -


17- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat:15.02.2022 / 14:00


18- Evlilik Öncesi Eğitim Semineri


Yer: Kadın Aile Merkezi


Tarih ve Saat: 17.02.2022 / 14:00


19- 2 Nisan Van'ın Kurtuluşu Temalı Ulusal Şiir Yarışması İlanı


Yer: -


Tarih ve Saat: 19.02.2022 / -


20- Tiyatro - Ben Feuerbach


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 19.02.2022 / 15:00


21- Grup Yürüyüş


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 19.02.2022 / -


22- Sinema


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saati: 20.02.2022 / 14:00


23- Yürüyüş ve Fotoğrafçılık Etkinliği


Yer: Akdamar Adası


Tarih ve Saat: 20.02.2022 / 10:00


24- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 22.02.2022 / 14:00


25- Mustafa Armağan Konferansı


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 23.02.2022 / 13:00


26- Çocuk Tiyatrosu - Kayıp Masallar


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat:23.02.2022 / 15:00


27- Ailede Mahremiyet Semineri


Yer: Kadın Aile Merkezi


Tarih ve Saat : 24.02.2022 / 13:00


28- Gençlerle Buluşma


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saati: 25.02.2022 / 15:00


29- Sergi


Yer:


Tarih ve Saat: 26-28.02.2022 / 14:00


30- Sanat ve Edebiyat Buluşmaları


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 26.02.2022 / 14:00


31- Sabah Namazı Programı


Yer: Yukarı Norşin Camii


Tarih ve Saat: 26.02.2022 / 05:40


32- Miraç Kandili Programı


Yer: Yukarı Norşin Cami


Tarih ve Saat: 27.02.2022 / 18:00


33- Sinema


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 27.02.2022 / 14:00


34- Sanat Musikisi Konseri


Yer: Evliya Çelebi Turizm Uyg. Oteli


Tarih ve Saat: 27.02.2022/ 19:00.”

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