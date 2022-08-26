Van Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli eğitim merkezi kayıtları başlıyor

Kayıtlar, 27 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında Semaver Kavşağı Dursun Odabaş Tıp Merkezinin Ek Poliklinik binasında bulunan merkezde yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla 2017 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, öğrencilerin umudu olmaya devam ediyor. Özellikle dershaneye gitme imkânı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri olan merkez, Tecrübeli ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

2021-2022 yılında büyük başarı sağlayan ve tıp, mühendislik, mimarlık, eczacılık gibi önemli fakültelere öğrenci yerleştiren Sürekli Eğitim Merkezi, güçlü kadrosuyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayacak. Eğitim Merkezi tamamen ücretsiz olurken öğrencilerine kamp, kampüs gezileri, gece etütleri gibi ekstra hizmetler de sunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Semaver kavşağı Dursun Odabaş Tıp Merkezinin Ek Poliklinik binasında bulunan merkezde 27 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında bizzat başvuru yaparak kayıtlarını yapabilecek.