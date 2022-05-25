Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Tiyatro Günleri' etkinliği devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal aktivitelerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterimi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Edremit Süphan Ortaokulu ve Kahraman Çocuklar Borsa Ortaokulu ve Gevaş Dereağzı İlköğretim okulundan yaklaşık 370 öğrencinin ücretsiz seyrettiği Kayıp Masallar tiyatrosu, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Müzikli, danslı ve oldukça eğlenceli geçen gösterimin ardından çocuklar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, Hacıbekir Kültür Merkezinde öğle saatlerinde ise özel eğitimli öğrencilere yönelik ‘engelsiz sinema' etkinliği düzenlendi.