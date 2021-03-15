Van Büyükşehir Belediyesinin yeni personellerine eğitim semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işe alınan 70 otobüs ve kamyon şoförü ile iş makinesi operatörü için eğitim semineri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminerde şoför ve operatörlere yerel yönetimler mevzuatı, Belediye Kanunu ve 657 Devlet Memurları Kanunu ve özlük hakları gibi konular anlatıldı.

Daire başkanlarının da katıldığı seminerin ilk bölümünde personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Daire Başkanı Miraç Kaya, şoför ve operatörlere yerel yönetimler mevzuatı ve Büyükşehir Belediye Kanunu ile ilgili bilgiler verdi. Makine İkmal Daire Başkanı Selim Elhansu da motor tekniği bakım ve onarımı konularında personele önemli bilgiler aktardı.

Seminerin ikinci bölümünde Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke daire başkanlığının iş ve işlemlerini anlatırken İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sedat Ünal ise 657 Devlet Memurları Kanunu ve özlük hakları gibi konulara değindi. BEL-VAN Şirket Müdürü Yusuf Coşar da personel özlük ve sosyal hakları konularında bilgiler verdi. Düzenlenen eğitim semineri son olarak Kara ve Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri ile ilgili bilgilerin aktarılması ile sona erdi.