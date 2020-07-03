Van Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği çiçekler kenti süslüyor

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait doğalgazlı seralarda yetiştirilen çiçekler; park, bahçe, cadde ve refüjlere ayrı bir güzellik kattı. Havaların ısınmasıyla mevsimine göre seçilen çiçekler, ekipler tarafından kentin en işlek noktalarına özenle dikilirken, park ve bahçelerin bakımları ise titizlikle yapılıyor. Bahar ayında rengarenk görüntüleriyle kenti süsleyen lalelerin sökümünün ardından ekipler tarafından kentin işlek caddelerine ve 19 parka 300 bin kadife, 50 bin petunya, 30 bin begonya,10 bin gazanya, 20 bin Çin karanfili, 20 bin yıldız çiçeği, 15 bin bodrum papatyası,15 bin kasımpatı, 10 bin horozibiği, 10 bin hüsnüyusuf ve 10 bin zinya dikimi yapıldı.

Çiçeklerin dikilmesiyle yeni görüntüsüne kavuşan park, bahçe ve caddeler vatandaşlardan da büyük beğeni topladı.