İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Büyükşehir Belediyespor aldığı kupalarla adından söz ettiriyor

Van Büyükşehir Belediyespor’un bünyesinde yer alan altyapı takımları ortaya koyduğu başarılarla adından söz ettiriyor.

Van Büyükşehir Belediyespor'un bünyesinde yer alan altyapı takımları ortaya koyduğu başarılarla adından söz ettiriyor.


Bünyesinde 9 farklı spor branşı ve alt kategorileriyle birçok kulvarlarda yer alan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2022-2023 futbol yerel liglerinde üst üste şampiyonluklar yaşadı. Futbol yerel liginde U-16 klasmanında il şampiyonluğu, bölge şampiyonluğu ve sonrasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye şampiyonasında son 16 turunda şampiyon olan kırmızı-siyahlılar, adını Türkiye yarı final mücadelelerine kazıdı.


U16 Takımı, 4-5 Haziran tarihlerinde yarı final mücadelelerinde İstanbul Kurtköyspor, Kocaeli Hisareynspor ve Aydın Küçük Adaspor ile Bolu'da karşılaşacak.


Öte yandan, U-15 klasmanında da geçtiğimiz günlerde il şampiyonu olan Van Büyükşehir Belediyespor, 9-11 Haziran tarihleri arasında Ağrı ilinde bölge şampiyonasında mücadele edecek.


Son olarak U-17 yaş kategorisinde de il şampiyonluğu kupasının sahibi olan kırmızı-siyahlılar, aldığı üst üste başarılı sonuçlarla tüm gözleri üzerine çevirdi. U-17 takımının bölge şampiyonluğu rotası ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.