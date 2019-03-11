Van Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı bölge şampiyonu oldu

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan U16 Bayan Basketbol Takımı, Tunceli'de oynanan bölge maçlarında 6 takım arasında birinci olarak şampiyonluğunu ilan etti. Hafta sonu oynanan karşılaşmaların final maçında Diyarbakır U16 Bayan Basketbol Takımıyla karşılaşan Van Büyükşehir Belediye Spor U16 Bayan Basketbol Takımı, karşılaşmayı 56-34 kazanarak bölge şampiyonluğunu elde etti.

Van ekibi, bu sonuçla birlikte 16 Nisan 2019'da Isparta ilinde yapılacak bölge şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.